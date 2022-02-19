Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı tamamen bitti

Kerem Bürsin'den sürpriz bir şekilde ayrılan Hande Erçel, sosyal medya hesabından eski aşkıyla olan fotoğrafları sildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Final yapan ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler’de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçen haftalarda ayrıldı.

“TAMAMEN BİTTİ”

İlişkisini kurtarmak isteyen Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Bürsin ile yollarını ayırmak isteyen Hande Erçel, arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dedi.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Erçel, Bürsin ile sevgili olduklarını ilan ettikten sonra Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları da sildi. Oyuncu, Bürsin ile işbirliği için çekilen fotoğrafları ise silmedi.

İlginizi Çekebilir Hande Erçel'in doğum günü pozlarına beğeni yağdı