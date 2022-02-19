Hande Erçel’in hamlesine Kerem Bürsin’den karşılık geldi

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çifte nazar değdi.

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Final yapan ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçen haftalarda ayrıldı.

“TAMAMEN BİTTİ”

İlişkisini kurtarmak isteyen Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Bürsin ile yollarını ayırmak isteyen Hande Erçel, arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dedi.

Erçel, dün akşam da Instagram hesabından Bürsin ile birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırdı.

Çok geçmeden Kerme Bürsin de aynı hamle ile eski sevgilisine karşılık verdi ve tatil fotoğraflarını sayfasından sildi.

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