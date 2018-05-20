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Hazal Kaya’dan şaşırtan ‘Bekaret testi’ açıklaması
Hazal Kaya’dan şaşırtan ‘Bekaret testi’ açıklaması
Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan şaşırtan bir itiraf geldi. Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde rol alan Hazal Kaya, verdiği bir röportajda geçmişte rol aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki bekaret testi sahnesi yüzünden psikolojik sorun yaşadığını ve şeker hastalığının ortaya çıktığını söyledi.
Magazin 20 Mayıs 2018 - 19:37

Oyuncu Hazal Kaya’dan uzun süre konuşulacak ve oyuncu psikolojisini gündeme getirecek bir açıklama geldi. Şu sıralar beğeniyle izlenen Bizim Hikaye adlı diziyle ekrana gelen Kaya, geçmişte rol aldığı ‘Adını Feriha Koydum’ dizisindeki bekaret testi sahnesinin kendisinde yarattığı olumsuz etkileri anlattı.

SAHNE ATILDI AMA… 

Kaya, direnerek sahneyi senaryodan çıkarttığını belirtti ve şunları söyledi: “Başrolünü oynadığım ‘Adını Feriha Koydum’ ağır tecrübeydi. Feriha’ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı”…

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Hazal Kaya dizide başrolü Çağatay Ulusoy ile paylaşıyordu. (İkili yukarıda dizi günlerinden bir karede görülüyor.)

Son güncelleme: 07:18 - 21.05.2018
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