Hazal Şenel kimdir? Hazal Şenel nereli ve kaç yaşında?

Hazal Şenel, 1992 doğumludur. Küçük yaşta rol aldığı Selena dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteri ile tanınan Hazal Şenel hakkında merak edilenler haberimizde... Hazal Şenel nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol alan Hazal Şenel hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hazal Şenel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAZAL ŞENEL KİMDİR?

Hazal Şenel, 18 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini Selena dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteri ile yaşayan Hazal Şenel daha sonra; İçimdeki Fırtına, Türk Malı ve Pis Yedili, İki Yalancı dizilerinde rol almıştır. Hazal Şenel, paten, yüzme ve voleybol gibi sporlar yapmakta ve bale eğitimi almakta ve halk oyunları ile ilgilenmektedir.

Hazal Şenel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisinde rol almaktadır. Hazal Şenel, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Aslan burcudur.

Hazal Şenel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2018 – İçimdeki Fırtına (Yeşim) (TV Dizisi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (Nuran) (TV Dizisi)

2017 – İki Yalancı (Burcu) (TV Dizisi)

2016 – Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Çiğ Börek) (Sinema Filmi)

2015 – Hannas: Karanlıkta Saklanan (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Pis Yedili (Salça)

2010 – Türk Malı (Melodi) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2006 – 2009 – Selena (Kıvılcım Aykar) (TV Dizisi)