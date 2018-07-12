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Herkes plajdan, Dilan Amerika’dan paylaştı… Bikinili kare!
Herkes plajdan, Dilan Amerika’dan paylaştı… Bikinili kare!
Son dönemin başarılı ve güzel oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozla dikkat çekti.
Magazin 12 Temmuz 2018 - 07:15

Pek çok ünlü yaz tatili için güney sahillerine akarken, oyuncu Dilan Deniz Çiçek soluğu Amerika’da aldı. Oyunculuk eğitimi için gittiği Amerika’nın Las Vegas eyaletini ziyaret eden Deniz, burada çektirdiği bikinili bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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MODELLİK AJANSI İDDİALARI

Dilan Çiçek Deniz, dil ve oyunculuk eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmişti. Sezon arasını eğitimi için değerlendiren güzel oyuncunun aynı zamanda bir mankenlik ajansıyla da sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Las Vegas sokaklarında bikini ve paresoyla gezen Dilan Deniz Çiçek’in iddialı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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