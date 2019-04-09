Herkül: Özgürlük Savaşçısı konusu ne? Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kim?

En bilinen mitolojik kahraman Herkül paralı asker olmasının ardından bir savaş tanrısına karşı durması gerekince insan üstü savaşçı kişiliğine bürünmek ve kendi mitini kabul etmek durumunda kalır. Peki, Herkül Özgülürlük Savaşçısı konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Herkül Özgürlük Savaşçısı aksiyon sahneleri ve dünya çapında oyuncu kadrosu ile doğaüstü öğelerin olmadığı, gerçekçi bir dünyada geçen klasik efsanenin yepyeni bir versiyonu. Peki Herkül Özgülürlük Savaşçısı filmi başrolerinde kim var? Herkül Özgürlük Savaşçısı konusu ne?

HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU

1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül (Dwayne Johnson) tanrı kral Zeus'un güçlü oğluydu. Bunun karşılığında tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarla çarpışarak aramaya başladı. Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma sevgileri ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu adamlar ve kadın nereye savaşmaya gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Öğrenmek istedikleri tek şey alacakları paraydı. Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için adamlarının dünyanın en iyi ordusu olması için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı gelmiştir.

HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAÇISI OYUNCULARI

Dwayne Johnson.

Rufus Sewell.

Aksel Hennie.

Ingrid Bolsø Berdal.

Ian McShane.

Joseph Fiennes.

John Hurt.

Irina Shayk.