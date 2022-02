Hollywood yıldızları ünlü dergi için poz verdi, Nicole Kidman’ın fotoğrafı yerden yere vuruldu

Kristen Stewart, Idris Elba, Benedict Cumberbatch, Nicole Kidman ve Penelope Cruz gibi birbirinden ünlü isimler Vanity Fair için kamera karşısına geçti. Ancak Kidman'ın fotoğraflarını görenler şoke oldu, eleştirileriyle dergiyi yerden yere vurdular.

Nicole Kidman, Vanity Fair’in yıllık Hollywood sayısı için kamera karşısına geçen ünlüler arasındaydı ancak ünlü derginin yaptığı hazırlıklar beklendiği gibi karşılanmadı. Pek çok Twitter kullanıcısı Kidman’ın fotoğraflarını sert bir şekilde eleştirdi.

Özellikle derginin Photoshop kullanması ve Kidman için seçilen kıyafet dikkat çekti. Kullanıcılardan biri şöyle yazdı: “O her zaman göz alıcı ama bu görüntüler basit duruyor. Bence zarif ve zevkli bir kadın ama bu fotoğraflarda öyle değil. Daha iyisini hak ediyor.”

Bir başka kullanıcı da “Nicole’un harika bir vücudu var ve bu onun vücudu değil. Şekli hiç de öyle değil, neden Photoshop yapmak zorundalar?” şeklinde yazdı.

PENELOPE CRUZ’DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR: “ANNEM İÇİN DAHA ÇOK ENDİŞELENİYORUM”

Oscar adayları arasında yer alan bir diğer güçlü isimse Penelope Cruz… Cruz’un üstelik eşi Javier Bardem de aday gösterildi. Paralel Anneler filminde rol alan Cruz, filmden sonra kendi annesinin zihinsel durumuyla ilgili daha çok endişelendiğini belirtti.

Güzel oyuncu, çekimler bittikten bir yıl sonra bile annesini hâlâ düzenli olarak kontrol ettiğini ekledi.

KRISTEN STEWART, ROYAL’I YAKINDAN ARAŞTIRDI

Prenses Diana’yı canlandırarak En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen Kristen Stewart, bulimia ile olan savaşı da dahil olmak üzere, Prenses’in son dönemini en ince ayrıntısına kadar incelediğini itiraf etti.

Senarist Dylan Meyer ile nişanlandığını da açıklayan Stewart, şunları söyledi: “Nişanlanmayı seviyorum. Bu farklı… Kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum.”

BENEDICT CUMBERBATCH, NETFLIX İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

The Power Of The Dog’daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına aday gösterilen Benedict Cumberbatch, Netflix’in film için kullandığı yayın stratejisi hakkında şüphelerinin olduğunu söyledi.

Cumberbatch, filmin ilk kez dünya çapındaki festivallerde gösterildiğini belirtirken Netflix’e de şu soruyu yöneltiyor: “Daha uzun bir sinema gösterimi yapmayı göze alamaz mıydınız? Bilmiyorum. Bunu Vanity Fair’de herkese açık bir soru olarak konumlandırıyorum. Aslında onlarla bu konuşmayı yapmadım, ama yapardım ve yapacağım.”

