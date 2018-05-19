Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne yayınlandı! İstanbullu Gelin 50. son bölüm izle!
İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne yayınlandı! İstanbullu Gelin 50. son bölüm izle!
Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne yayınlandı! Yayınlanan tanıtımda Süreyya'nın Faruk'a 'Vur beni, döv beni! Bunun için burdayım' dediği sahne çok konuşuldu. İşte yeni tanıtım ve İstanbullu Gelin 50. son bölüm izleme linki...
Magazin 19 Mayıs 2018 - 09:40

Star TV’nin fenomen dizisi İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne yayınlandı! Tanıtımdaki son sekansta Süreyya’nın Faruk’a ‘Şu an sadece senden ve kendimden nefret ediyorum dediği sahne de tanıtımın en dikkat çeken anlarından biri oldu. İşte İstanbullu Gelin 50. son bölüm izleme linki ve yeni gelişmeler…

istanbullu-gelin-51-2

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Faruk ve Süreyya'yı bekleyen yeni kriz

Fikret'in konağa getirdiği konuk herkeste merak yaratırken, Adem planı işlediği için memnundur. Düğün için gelen Siren'in verdiği haber hem Garip hem de Boranlar için büyük sürpriz olur. Senem'in Akif'ten şüphelenmesiyle girdiği macera ise Faruk ve Süreyya için bambaşka bir yüzleşmenin habercisidir.

istanbullu-gelin-51-3

istanbullu-gelin-51-2


İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İLK SAHNE

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

 

Son güncelleme: 12:39 - 19.05.2018
Etiketler