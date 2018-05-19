İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne yayınlandı! İstanbullu Gelin 50. son bölüm izle!

Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne yayınlandı! Yayınlanan tanıtımda Süreyya'nın Faruk'a 'Vur beni, döv beni! Bunun için burdayım' dediği sahne çok konuşuldu. İşte yeni tanıtım ve İstanbullu Gelin 50. son bölüm izleme linki...

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Star TV’nin fenomen dizisi İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne yayınlandı! Tanıtımdaki son sekansta Süreyya’nın Faruk’a ‘Şu an sadece senden ve kendimden nefret ediyorum dediği sahne de tanıtımın en dikkat çeken anlarından biri oldu. İşte İstanbullu Gelin 50. son bölüm izleme linki ve yeni gelişmeler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Faruk ve Süreyya'yı bekleyen yeni kriz

Fikret'in konağa getirdiği konuk herkeste merak yaratırken, Adem planı işlediği için memnundur. Düğün için gelen Siren'in verdiği haber hem Garip hem de Boranlar için büyük sürpriz olur. Senem'in Akif'ten şüphelenmesiyle girdiği macera ise Faruk ve Süreyya için bambaşka bir yüzleşmenin habercisidir.



İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İLK SAHNE

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE