Jet Sosyete 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Jet Sosyete 11. son bölüm izle!

İzleyicileri her bölümü kahkalara boğan Jet Sosyete son bölümün ardından yeni fragman araştırılmaya başlandı. Son bölümde yıllık sağlık kontrollerinden geçen Gizem ve Zahide Hanım’ın sonuçları pek şaşırtıcı çıkıyor. Peki Jet Sosyete 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Jet Sosyete son bölümden detaylar...

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Jet Sosyete son bölümün ardından 12. bölümde neler olacağının ipuçlarını arayanlar yeni fragmanı bekliyor. Jet Sosyete 11. bölümde yalıda meydana gelen açıklanamayan olaylar eski hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Son bölümdeki hayalet paniğinin ardından beklenen Jet Sosyete 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

JET SOSYETE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan'ın yer aldığı ve BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Jet Sosyete’nin; yönetmeni Hakan Algül. Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Aşağıdaki linkten yayınlandığı anda izleyebilirsiniz.

JET SOSYETE 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıllık sağlık kontrollerinden geçen Gizem ve Zahide Hanım'ın sonuçları pek şaşırtıcı çıkıyor. 65 yaşındaki bir insanın metabolizmasına sahip olduğunu öğrenen Gizem bu beklenmedik sonuçlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Damadını hiç sevmeyen, altıncı hissi pek kuvvetli Safiye'nin annesi Fikret'in ziyareti Yüksel ailesinde işleri karıştırıyor. Jet Sosyete son bölümünü yayınlandığı anda aşağıdaki linkten seyredebilirsiniz.

JET SOSYETE 11. BÖLÜM İZLE!

Yalıda ise hayalet paniği var! Yalıda meydana gelen açıklanamayan olaylar eski hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Hayalet Necmiye Hanım gerçekten İlayda'nın düğün hazırlıklarından mı rahatsız?

Ozan'ın her sene hazırlamakta geciktiği rapor, ofiste yeni bir iddia konusu oluyor. Yaşar; Pelin ve Tony'le girdiği iddiayı kazanabilecek mi? Talip, Yıldız ve annesinin arasını düzeltme niyetinde. Şennur ise Talip'in bu niyetine kolay kolay teslim olacak gibi gözükmüyor.