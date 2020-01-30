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Justin Bieber, Hailey Bieber’a sadık kalıp kalmayacağını sorguladığını itiraf etti
Justin Bieber, Hailey Bieber’a sadık kalıp kalmayacağını sorguladığını itiraf etti
Justin Bieber'dan şaşırtan itiraf! The Ellen Show'a katılan ünlü şarkıcı, evlilik öncesi, Hailey Bieber'a sadık kalıp kalmayacağını sorguladığını itiraf etti.
Magazin 30 Ocak 2020 - 07:56

5 yıl aradan sonra yeni teklisi Yummy ile müziğe dönen, YouTube'da yayınlanacak belgeseli Seasons ile gündemde olan ve 14 Şubat’ta 17 şarkılık yeni albümü Changes’i piyasaya çıkarmaya hazırlanan Justin Bieber, Ellen Degeneres’in sunduğu The Ellen Show’da Hailey Baldwin ile evliliği hakkında itiraflarda bulundu.

Splash News

Evlilik teklifi öncesi, bağlılık ve sadakatsizlik arasında gelgitler yaşadığını söyleyen 25 yaşındaki şarkıcı “Hailey’in evlilik teklifime ‘Evet’ demesi konusunda çok gergin değildim. Beni düşündüren sadık kalıp kalmayacağımdı. Taahhüdü yerine getirecek miyim? meselesinde daha fazla gergingim. Bu taahhüdü bir erkek olarak yapabilir miyim, emin olamıyordum. Çünkü bu ciddi bir taahhüt” dedi.

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