Justin Bieber’dan sevenlerini üzen paylaşım: “Yüzümün bir tarafı felçli”

Justin Bieber'dan konserlerini iptal ettikten sonra bir açıklama daha geldi. Ünlü şarkıcı, iptallere neden olan hastalığıyla ilgili konuştu. Bieber, yüzünün bir kısmının felç olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir süredir sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışıyor. Bieber’ın son olarak hastalığı nedeniyle konserlerini iptal ettiği açıklanmış, ancak detaylar paylaşılmamıştı. Ünlü şarkıcı Instagram’dan hayranlarına seslenerek rahatsızlığıyla ilgili bilgi verdi.

Popstar, Ramsay Hunt sendromu nedeniyle yüz kaslarını hareket ettiremediğini gösteren bir video yayınladı. Justin Bieber, bir virüsün yüzünün bir tarafında tam felce neden olması nedeniyle son turnesindeki bir dizi şovunu iptal etti.

Pop yıldızı, virüsün kulağındaki sinirlere zarar vermesinin ardından kendisine Ramsay Hunt sendromu teşhisi konduğunu söyledi. Instagram sayfasında paylaştığı videoda oldukça ciddi bir hastalık olduğunu belirtti.

“YÜZÜMÜN BİR KISMI TAMAMEN FELÇ”

“Yüz sinirlerimde kulağımdaki sinire saldıran ve yüzümün felç olmasına neden olan bir virüs var. Gördüğünüz gibi, bu göz açılıp kapanmıyor. Yüzümün bu tarafında gülümseyemiyorum. Bu burun deliği hareket etmiyor, bu yüzden yüzümün bu tarafında tam felç var.”

Bieber, üç dakikalık videoda gülümsemeye, gözlerini kırpmaya ve yüzünü hareket ettirmeye çalışıyor ancak yüzünün bazı kısımları tepki vermiyor. Şarkıcı, iyileşmek için yüz egzersizleri yaptığını söyledi.

Bieber sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Bir sonraki gösterileri iptal ettiğim için hüsrana uğrayanlar; sadece fiziksel olarak, açıkçası onları yapamam. Gördüğünüz gibi bu oldukça ciddi. Keşke durum böyle olmasaydı ama belli ki vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor. Umarım anlarsınız ve bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Ne kadar zaman alacağını bilmiyoruz ama düzelecek, umudum var ve Tanrı’ya güveniyorum. Hepsinin bir nedeni olduğuna inanıyorum.”

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