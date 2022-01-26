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Kaan Tangöze’den konser sırasında Sezen Aksu mesajı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, "Hz. Adem ile Hz. Havva'ya 'cahil' demiş. Biliyor musunuz, duydunuz mu? E bir cahillik etmişler arkadaşlar ya. Yasak elmayı yemediler mi ya?" dedi.

Yayınlanma: 10:09 - 26 Ocak 2022 Güncellenme:
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Sezen Aksu, 2017'de yaptığı bir şarkıda geçen “Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e…” sözleri nedeniyle iktidar yanlıları tarafından tehdit edilip hedef alınmıştı.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, verdiği bir konser sırasında bu konuyu gündem ederek “Hz. Adem ile Hz. Havva’ya ‘cahil’ demiş. Biliyor musunuz, duydunuz mu? E bir cahillik etmişler arkadaşlar ya. Yasak elmayı yemediler mi ya? Bir cahillik etmişler yani. O kadar da olsun ya” dedi.

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