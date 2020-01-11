Kadın dizisi final yapıyor! Kadın final bölümü tarihi belli oldu

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Şerif Erol, Seray Kaya, Ece Özdikici ve Feyyaz Duman’ın yer aldığı FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi final yapıyor. Final kararı, dizinin Instagram sayfasında yayınlanan fragman ile duyuruldu. Peki Kadın dizisi final bölümü ne zaman?

FOX TV'de yayınlanan Kadın dizisi için final kararı alındı. Nedeni henüz açıklanmayan final kararı dizinin dört bölüm sonrasında uygulanacak. Başrolünde Özge Özpirinci’nin yer aldığı dizi 3 sezondur devam ediyor. Dizinin üçüncü sezonunun ilk bölümlerinde önce Bennu Yıldırımlar, ardından da Caner Cindoruk ‘Kadın’a veda etmişti.

KADIN DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kadın final tarihi belli oldu. Kadın dizisi 4 Şubat tarihinde yayınlanacak olan 81. bölüm ardından artık ekranlarda yer almayacak.

Bu gönderiyi Instagram’da gör KADIN (@kadindizifox)’in paylaştığı bir gönderi ( 10 Oca, 2020, 1:42ös PST )

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arif ve Bahar'ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif'in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar'ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.

Şirin'in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda'yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver'in Arda'yı vermemek için Dursun'u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır.

Bahar'a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif'i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin'i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.