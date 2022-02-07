Kanye West, Kim Kardashian ve çocuklarının olduğu tüm paylaşımları sildi

Son günlerde Kim Kardashian ile yaşdıkları gerilimle gündeme gelen Kanye West, bu defa da sosyal medyada tepkisini gösterdi. West, Kardashian ve çocuklarının olduğu tüm Instagram paylaşımlarını sildi.

Sozcu.com.tr

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Gösteri dünyasının meşhur çifti geçtiğimiz yıl ayrılık kararıyla magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Uzun bir süre West, Kardashian’ı geri dönmeye ikna etmeye çalışırken Kardashian ünlü komedyen Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Geçtiğimiz günlerde de West, ayrı yaşadığı karısını kızları Chicago’yu kaçırmakla, en büyük kızı North’un TikTok kullanmasına izin vermekle suçladıktan sonra, Instagram profilinden ailesiyle ilgili tüm paylaşımları kaldırdı.

Kanye West, bundan sonra sadece iş ile ilgili gelişmeleri duyuracağını belirtti. Kardashian ve West çifti henüz resmi olarak boşanmış değil ama çift, uzun bir süredir ayrı yaşıyor.

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