Kanye West, Kim Kardashian’ın boşanma talebine karşı çıktı

Gösteri dünyasının ünlü çifti Kim Kardashian ve Kanye West bir süredir ayrı yaşıyorlar. Kardashian boşanma sürecinde ilerlemeye çalışırken West'ten ret almaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Kanye West henüz boşanmaları kesinleşmeden Kardashian’ın yeniden evlenebileceğinden endişeli. Ünlü rapçi, taraflardan birinin ölmesi durumunda borçlu olunan paraların geri ödeneceği bir geri ödeme hakkı oluşturmalarını istiyor. Ancak Kardashian’ın avukatı, evlilik öncesi anlaşma göz önüne alındığında bu koşulun gereksiz olduğunu iddia etti.

West ayrıca eski eşini geri istiyor. Ancak Kardashian boşanma süreci devam ederken yeniden medenî durumunun bekâr olarak görünmesi talebinde bile bulundu. Kardashian’ın yasal medeni durumunu belirlemek için önümüzdeki ay yapılması planlanan bir duruşma var.

Pete Davidson ile birlikte olan Kardashian, Şubat 2021’de West’e boşanma davası açtı. Çiftin evliliklerinden dört çocukları var.

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