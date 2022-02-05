Kanye West’den Kim Kardashian’a ‘kızımı kaçırdın’ tepkisi

Dünyaca ünlü R&B yıldızı Kanye West ile eski eşi Kim Kardashian arasında sular durulmuyor. İkili en son çocukları yüzünden karşı karşıya geldi.

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Kanye West ve Kim Kardashian arasında sular durulmuyor. İkili en son Kanye West’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası karşı karşıya geldi.

Kanye West, 8 yaşındaki kızları North’un kendisinden izinsiz olarak TikTok’a girdiğini ve onun iradesi dışında gönderiler paylaştığını belirterek ‘Bunu engellemek için ne yapabilirim?’ diye serzenişte bulundu.

Bu paylaşımın ardından Kim Kardashian da sessizliğini bozarken, ‘sürekli saldırı altında olduğunu belirten uzun bir açıklama yayınladı. Kanye West’i kendisine ve ailesine acı vermekle suçlayan Kardashian kendisinden ‘çocuklarına yalnız başına baktığını, onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını’ vurguladı.

‘KIZIMI BENDEN KAÇIRDIĞINI HERKES GÖRDÜ’

Kanye’den Kardashian’ın mesajına ise yanıt gecikmedi. Adını Ye olarak değiştiren Kanye West, Kardashian’ın ifadesinin ekran görüntüsünü alarak ‘Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum derken ne demek istiyorsun?’ ifadelerinde bulunan West, “Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün ABD gördü.” dedi.

West, Kardashian’ın kendisini oğlu Chicago’nun doğum günü sırasında korumalarla durmasına izin verdiğini anlatırken, “Oğlumla oynarken evde benim başıma bir güvenlik görevlisi koydun, sonra da beni hırsızlıkla suçladın. Chicago’nun doğum günü partisinden sonra uyuşturucu testi yaptırmak zorunda kaldım. Çünkü beni uyuşturucu kullanmakla suçladın. “dedi.

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