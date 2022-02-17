Kanye West’in paylaşımlarından sonra Kardashian’ın sevgilisi yeniden Instagram’da

Kanye West, Julia Fox ile ayrıldıktan sonra ayrı olduğu eşinin kalbini yeniden kazanmak için kolları sıvadı ve ilk işi de Kardashian'ın şimdiki sevgilisi Pete Davidson'ı hedef almak oldu. Sosyal medya hesapları kapalı olan Davidson'dan yeni bir hamle geldi. Ünlü komedyen Instagram hesabını açtı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanye West, Pete Davidson’ı topa tutarken nihayet ünlü komedyenden de boş durmayacağına dair bir hamlede bulundu ve uzun süredir kapalı olan Instagram hesabını yeniden açtı.

@pmd kullanıcı adıyla Instagram’a dönen Pete, henüz herhangi bir paylaşım yapmadı, ancak birkaç saat içinde şimdiden 103.000 takipçi daha topladı. Davidson, hesabını açar açmaz da sevgilisi Kim Kardashian ile takipleşmeye başladı.

Kanye West, son günlerde Pete Davidson ile ilgili küçümseyici paylaşımlar yapıp ardından bu paylaşımları siliyordu. Davidson’ın, Kanye West’in yeni paylaşımlarına yönelik herhangi bir paylaşım yapmayacağı şimdiden merak konusu.

İlginizi Çekebilir Kanye West, Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'a savaş açtı

İlginizi Çekebilir Kanye West ile birlikte olduktan sonra kazancı arttı: Etkinlik başına 100 bin dolar, gönderi başına 50 bin dolar