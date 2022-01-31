‘Kapı arkası’ davasında 35 bin TL tazminat kararı

Yazdığı köşe yazısı sonrası Ayşe Özyılmazel’e "Kapı arkasında .... bilinen birinin topluma ahlak dersi vermesi ne kadar etkilidir" şeklinde e-posta atan müteahhit Ali Ağaoğlu, tazminat ödemeye mahkum oldu.

Hayati ARIGAN

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Bir gazetenin magazin ekinde yazan Ayşe Özyılmazel 25 Şubat 2016 günü köşesinde yayımlanan “Türk dizilerinin sebep olduğu 10 şey” adlı yazısının “Hürrem Sendromu” başlıklı kısmında Ali Ağaoğlu’ndan bahsetmişti.

Yazısında dizi senaryolarına ilişkin görüşlerini ve toplum içindeki yansımalarını dile getiren Özyılmazel, müteahhit Ali Ağaoğlu’nun çocuğunun annesi olan Petek Ertüre’ye hediye edilen ‘Muhteşem Petek’ adlı tablo eşliğinde verdiği pozların yayınlanmasını ve iş adamının yaşam tarzını eleştirmişti.

HÜRREM’İ SEMBOL OLARAK KULLANDIM

Yazının ardından ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu iddiaya göre kendi elektronik postasından Ayşe Özyılmazel’e “Kapı arkasında …. bilinen birinin topluma ahlak dersi vermesi ne kadar etkilidir” yazmış, sonra da aynı iletiyi Özyılmazel’in müdürüne göndermişti.

Ayşe Özyılmazel avukatları Altın Mimir ve Emek Emre aracılığıyla kendisine elektronik posta ile hakaret ettiğini ileri sürdüğü Ali Ağaoğlu’na 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya sunulan dilekçede Hürrem’in sembol olarak kullanıldığını belirten Ayşe Özyılmazel, “Bu kadınlar arasındaki rekabeti anlatmaktadır. Aliağaoğlu Petek Ertüre ile nikahlı yaşamamış, nikahlı olduğu halde evlilik dışı ilişki yaşamış ve çocuk sahibi olmuştur” dedi.

ÇOK EŞLİLİĞİ ÖZENDİRİYOR

Dilekçesinde Ağaoğlu’nun çok eşliliği özendirdiğini ileri süren Ayşe Özyılmazel, iş insanının hayatında olan kadınları ‘Büyük, ortanca, küçük’ olarak sıralamasının kabul edilebilir olmadığını belirtti. ‘Kırıştıran’ kelimesi ile Ağaoğlu’nun eşlerinin kastedilmediğini ifade eden Özyılmazel, Ağaoğlu’nun bir magazin figürü gibi toplumun DNA’sını bozduğunu iddia etti.

KADINLARI AŞAĞILAMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR

Ali Ağaoğlu’nun kadını aşağılayan, sadece cinsel obje olarak gören tutum ve davranışlarda bulunduğu ileri sürülen dilekçede, Ağaoğlu’nun ‘Gecelik ilişkiden hoşlanmam. Hoşlansaydım İstanbul’da kadın kalmazdı’ dediği hatırlatılarak, Ağaoğlu’nun İstanbul’da yaşayan tüm kadınları ahlak yönünden zayıf olarak nitelendirdiği değerlendirmesini yaptı.

Dilekçesinde Ağaoğlu’nun kadın-erkek eşitliğini hiçe saydığını, zengin-fakir ayrımı yaptığını belirten Özyılmazel, Ağaoğlu’nun kadınları aşağılamak için fırsat kolladığını ileri sürdü.

35 BİN TL TAZMİNATI 6 YILLIK FAİZYLE ÖDEYECEK

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde önceki gün görülen davada mahkeme kararını verdi. Ayşe Özyılmazel'in avukatı Ali Ağaoğlu'nun attığı mesaj nedeniyle ceza aldığını belirterek tazminata mahkum olmasını istedi. Ağaoğlu'nun avukatı ise müvekkiline hakaret suçundan verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildiğini belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme Ali Ağaoğlu'nun Özyılmazel'e 35 bin TL manevi tazminatı 2016'dan itibaren ödemesine karar verdi.

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