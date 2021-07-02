Kartal Tibet’in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Yeşilçam’ın efsane ismi Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. 200’e yakın filmle Türk sinemasına önemli katkılar sunan sanatçı ‘Karaoğlan’ ve ‘Tarkan’ başta olmak üzere birçok unutulmaz karakteri canlandırmıştı. Usta ismin ölüm haberi tüm ülkeyi yasa boğdu. Sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri de Tibet’e böyle veda etti.

Hülya Koçyiğit: Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet’i, arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Onunla birçok filmde rol arkadaşı olmanın dışında ailece birçok güzel anıyı da paylaştık. Türk sinemasından hem oyuncu hem yönetmen olarak senin gibi usta bir isim; hayatımızdan senin gibi bir arkadaş, kardeş, dost geçtiği için sonsuz şükürler olsun. Ruhun şad olsun benim canım arkadaşım. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm sevenlerine sabır dilerim.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sinemamızın bir devini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kartal Tibet'e Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun.

Gül Sunal: En son Kartal Tibet ile ikimiz kalmıştık bu fotoğraftan. Güle güle Kartalcığım…Çok üzgünüm…

Zafer Algöz: Kartal Tibet’i kaybettik..Türk sinemasına oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi. Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti. Büyük Beşiktaşlı.. Adı gibi ‘Baba Kartal’dı. Ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Bizi, evlatlarımızı ve torunlarımızı kendine hayran bırakan, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kartal Tibet. Gittiğin yerde huzur içinde uyu, mekanın cennet olsun Altar’ın oğlu Tarkan.

Cüneyt Arkın: Sinemamıza oyuncu ve yönetmen olarak unutulmaz karakter ve eserler kazandıran değerli usta sanatçı dostum Kartal Tibet’in hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Mehmet Ali Erbil: Canım abim, biricik yönetmenim mekanın cennet olsun.

Burak Özçivit: Zoraki Koca ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı.Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Sinemamıza oyuncu ve yönetmen olarak unutulmaz karakterler kazandıran usta sanatçı Kartal Tibet’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türk sinemasının usta oyuncusu Kartal Tibet’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Canlandırdığı karakterler sinema tarihimizde derin izler ve güzel hatıralar bıraktı. Mekanı cennet olsun.

Ata Demirer: Güle güle Kartal Tibet… Çocukluğumuzun Tarkan’ı , Arzu film ekolünün değerli yönetmeni mesela ‘tosun paşa’ sevmeyen var mıdır? Güle güle…

Gülşen Bubikoğlu: Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından, aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen Kartal Tibet’i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden Gırgıriye’de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Eray Demirkol: İlk yönetmenim bana nasıl duracağımı, nasıl bakacağımı öğreten adam Kartal Tibet. Allah rahmet eylesin…

Orhan Aydın: Işık söndü… Sahnelerden setlere alkışlarla dolu bir ömür. Toprağınız çiçekler koksun.