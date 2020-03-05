Kenan Çoban kimdir? Kenan Çoban nereli ve kaç yaşında? szcu3

Kenan Çoban, 1975 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Gurbetçiler adlı dizi ile gerçekleştiren Kenan Çoban hakkında merak edilenler haberimizde... Kenan Çoban nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kenan Çoban kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

Kenan Çoban, 22 Ocak 1975 tarihinde Elazığ’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ Ticaret ve Meslek Lisesi mezunu olan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı.

Kameralar karşısına ilk kez Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Abdülhey karakteri ile geçen Kenan Çoban, 2014-2015 sezonunda Beyaz Karanfil adlı dizide başrol oynadı. Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile yaptı. Kenan Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan’a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti. Kenan Çoban ikinci evliliğini 2017 yılında Helin Nazlı Çoban ile yaptı.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Fahri karakterine hayat veren Kenan Çoban, 1.89 metre boyunda, 76 kilo ve Yay burcudur.

Kenan Çoban’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2015-2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fahri) (TV Dizisi)

2014 – Beyaz Karanfil (Zülfü) (TV Dizisi)

2014 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Abdülhey) (Sinema Filmi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Abdülhey) (TV Dizisi)

2007 – Ayrılık (Kerem) (TV Dizisi)

2005 – Kurtlar Vadisi Irak (Abdülhey) (Sinema Filmi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Abdülhey) (TV Dizisi)