Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu: Kenan İmirzalıoğlu!

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu: Kenan İmirzalıoğlu!

Kim Milyoner Olmak İster programını yeni sezonda ATV'de başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunacak. Yeni sezonda 1 milyon liralık soru açılacak.

Kim Milyoner Olmak İster’i geçtiğimiz yıllarda Murat Yıldırım sunuyordu. Genç oyuncu bir dizi projesi nedeniyle programa veda etti. Seyirciler yeni sunucunun kim olacağını merak ederken güzel bir haber geldi.

Son olarak Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan ancak reytinglerde ilk kez başarısız olan Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster programıyla evlere konuk olacak.

Kim Milyoner Olmak İster programı ile bütünleşen isim ünlü oyuncu Kenan Işık olmuştu. Işık, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle programa veda etmişti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN?

ATV’den yapılan açıklamada Kim Milyoner Olmak İster programının yakında başlayacağı açıklaması yayınlandı. Ancak net bir tarih belirtilmedi.