TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kırmızı Oda dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizide gerçek hayatta yaşanan olaylar anlatılacak. Peki Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda konusu ne, oyuncuları kimler?

Kırmızı Oda dizisinden ilk tanıtım geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kırmızı Oda’nın yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin tanıtımında sadece “ÇOK YAKINDA” ibaresine yer verildi.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.