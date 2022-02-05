Kıvanç Tatlıtuğ mutfakta

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, aldığı profesyonel aşçılık eğitimi sonrası mutfağa girip elmalı turta yaptı. Tatlıtuğ, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Profesyonel aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlamak üzere olan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfağa girdi, elmalı turtta yaptı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, “Profesyonel aşçılık eğitiminde bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim” notunu yazdı.

“ŞEKERCİ Mİ BABAN SENİN?”

İlk bebeğine hamile olan modacı Başak Dizer ise eşinin paylaşımına “Şekerci mi baban senin?” yorumunu yaptı.

Dizer’in yorumu kısa sürede binlerce beğeni alırken Tatlıtuğ’un videosu da 990 bin görüntülenmeye ulaştı.

“DOĞUM AMERİKA’DA” İDDİASI

Ünlü çiftin yaz başı Amerika’ya gideceği ve bebeklerini burada kucaklarına alacağı öne sürülmüştü.

İlginizi Çekebilir Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İlginizi Çekebilir Kıvanç Tatlıtuğ'un son fotoğrafına yorum yağdı