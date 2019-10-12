Kurşun dizisi birinci bölüm ne zaman? Kurşun dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu…

Engin Altan Düzyatan'ın baş rolünde oynadığı Kurşun dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Fox TV ekranlarında ekrana gelecek olan dizinin ilk bölümü ne zaman? İşte Kurşun dizisinin merak edilenleri...

FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kurşun dizisinin ilk bölümü 23 Ekim'de yayınlanacak. Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği, Most Production imzalı, ‘Kurşun'un ilk bölüm tarihi belli oldu. Dizi, 23 Ekim Çarşamba 20.00'de ekranlara gelecek.

KURŞUN DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

KURŞUN OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, ekim ayında başlayacak.