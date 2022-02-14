Kurt Cobain’in kızı Frances Bean Cobain’den aşk itirafı

Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain, 90'ların ikonik isimlerinden Tony Hawk'ın oğlu Riley Hawk ile beraber olduğunu doğruladı.

Sozcu.com.tr

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1990’ların iki ikonik isminin çocukları birlikte olduklarını doğruladı. Kurt Cobain ve Courtney Love’ın kızı Frances Bean Cobain ile ünlü kaykaycı Tony Hawk’ın oğlu Riley Hawk beraberler.

Cobain, bir yıldır ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına yeni bir postla geri döndü. 29 yaşındaki Cobain, 2021 boyunca biriktirdiği bir dizi fotoğrafı paylaştı. Fotoğraflar arasında Tony Hawk ve eşi Catherine Goodman çifti ile beraber Tony Hawk ve kendisinin aynı pozu verdiği bir fotoğraf da yer aldı.

Görsel sanatçı ve model, Instagram’a ara vermenin zihinsel, duygusal ve ruhsal sağlığı için iyi geldiğini belirttikten sonra, “2021, beni hi. olmadığım kadar şimdiki zamana getirdi ve bunun için derinden minnettarım” yazdı.

Cobain’in paylaşımına Hawk da yorum “Mutlu yıllar aşkım” diyerek yorum yaptı.

Çiftin çıktığına dair söylentiler ilk olarak Reddit’te başlamış ve bir kullanıcı Frances Cobain ile Riley Hawk’ın Tony ve Catherine Hawk ile beraber akşam yemeğine çıktıklarına dair bir fotoğrafı yayınlamıştı. Görüntüler üzerine kısa sürede söylentiler çıkmış ve iki 90’lar ikonunun çocuklarının beraber olduğu fikri pek çok hayran tarafından beğenilmişti.

Frances daha önce 2014 yılında müzisyen Isaiah Silva ile evlenmiş, ancak Mart 2016’da boşanma davası açıp ertesi yıl resmi olarak boşanmıştı.

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