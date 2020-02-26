Kuruluş Osman Balgay kimdir? Balgay tarihte var mı?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Moğol komutan Balgay’ın hayatı araştırılıyor. Dizide Moğol komutanı Balgay’ı oyuncu Yurdaer Okur canlandırıyor. Peki Balgay kimdir? Moğol komutan Balgay tarihte var mı? İşte merak edilenler…

MOĞOL KOMUTAN BALGAY KİMDİR?

Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan’ın torunu, Kulagu Han’ın kardeşidir. Balgay hakkında bu bilgiler dışında pek fazla bilgi bulunmuyor.

BALGAY’I CANLANDIRAN YURDAER OKUR KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır. Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi'nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi. Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yaptı.