Leonardo DiCaprio’dan lüks markaya yatırım
Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Fransız şampanya markası Telmont'a yatırım yapıyor.
Lüks markaların cazibelerini artırmak için ünlülerle yaptıkları anlaşmalara bir yenisi daha ekleniyor. Ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, çarşamba günü yaptığı açıklamada, çoğunluğu Remy Cointreau’a ait olan Fransız şampanya evi Telmont’tan hisse satın aldığını söyledi.
İklim krizine sık sık dikkat çeken DiCaprio, “Ülkesindeki biyoçeşitliliği korumaktan yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanmaya kadar, Champagne Telmont çevresel ayak izini radikal bir şekilde düşürmekte kararlı, bu da beni bir yatırımcı olarak katılmaktan gururlandırıyor” dedi.
DiCaprio’nun anlaşmasına benzer anlaşmalar daha önce de görülmüştü. Şubat 2021’de LVMH’den Moet Hennessy, rap yıldızı Jay-Z’nin Armand de Brignac şampanya markasının yarısını satın almıştı.