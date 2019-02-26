MasterChef Somer Sivrioğlu, yasak aşkıyla Beşiktaş sokaklarında

TV8'de yayınlanan MasterChef isimli yemek yarışması programında jüri olarak adını duyuran şef Somer Sivrioğlu'nun 18 senelik eşini programda çalışan evli bir editörle aldattığını gündeme getirmiştik. Şimdi ise yasak aşk yaşayan çift Beşiktaş'ta objektiflere yansıdı.

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef isimli yemek yarışması programında iki çocuğunun annesi ve 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu'nu programın ‘Pınar’ isimli editörüyle aldatmıştı. Yaşanan skandal olayın ardından editör Pınar’ın eşi 2018’in Aralık ayında genç kadına boşanma davası açmıştı. Somer Sivrioğlu’nun eşi Aslı Sivrioğlu ise çıkan haberlerin ardından yaşanan ihanet olayını kabullenemeyerek en yakın zamanda Somer Sivrioğlu ile boşanacaklarını açıklamıştı.

PANİKLEDİLER!

Şuan resmi olarak evli olan Somer Sivrioğlu ve yasak aşk yaşadığı editör Pınar, önceki gün Beşiktaş’ta bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. El ele Beşiktaş, sokaklarında dolaşan ikili, fotoğraflarının çekildiğini görünce panikleyerek ellerini bıraktı.

Yasak aşk yaşayan ve 18 senelik eşine ihanet eden Somer Sivrioğlu’nun iki çocuğu bulunuyor.

Somer Sivrioğlu ve editör Pınar, bir programda mekanının özel hamburgerini anlatan Hazer Amani'nin arkasında samimi bir ortamda yemek yerken görüntülenmiş hatta onlara Somer Sivrioğlu'nun annesi Ülkü Hanım'ın da eşlik ettiği görülmüştü.

