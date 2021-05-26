Matthew Perry hayranlarını telaşlandırdı

Chandler karakteriyle beğeni toplayan Matthew Perry’nin kariyeri ne yazık ki dizi sonrasında pek de yolunda gitmedi. Uyuşturucu bağımlılığıyla uzun süre mücadele eden oyuncu, Firends dizisinin özel bölümleri için yapılan bir röportaj sırasında verdiği görüntülerle de çok konuşuldu.

Oysa ki bir süredir İngiltere’de diş tedavisinde yaşanan sıkıntılar ünlü oyuncuyu da etkilemiş.

DİŞ DOKTORUNA GİTMESİ GEREKMİŞ

Hayranları tarafından endişeyle karşılanan Perry’nin diş doktoruna gitmesi gerektiği ve uygulanan tedavi sonrası çok acı çektiği ortaya çıktı. Perry, acısına rağmen çekimleri iptal etmek yerine röportaja katılmış.

The Sun’ın haberine göre; ekibin üyeleri, Matthew Perry’nin o gün acil bir diş ameliyatı geçirdiğini söyledi: “Anladığımız kadar acı çekiyordu, bu da geveleyerek konuşmasına neden oldu. Açıkçası kimse böyle bir prosedürden sonra çekim yapmak istemez ama oldu.”

ÜÇ YILI HATIRLAMIYORUM

27 Mayıs Perşembe günü HBO Max’te yayınlanacak “Friends: The Reunion” özel bölümü için yapılan hazırlıklarda Perry son derece özel açıklamalarda bulunurken zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı. Perry’i arkadaşı Aniston teselli etti.

1997 yılında bir kaza geçiren ünlü oyuncu, bu olayın ardından ağrı kesici bağımlısı olmuştu. Perry; 1997, 2001 ve 2011’de ayık kalabilmek için rehabilitasyon girişimlerinde bulunmuştu. 2016’da BBC Radio 2’ye verdiği bir röportajda “Friends’teki üç yılını hatırlamadığını söylemişti.

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