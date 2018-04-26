Mehmetçik Kut’ül Amare 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mehmetçik Kut’ül Amare 13.son bölüm izle

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Mehmetçik Kut’ül Amare son bölümünde; Cox, Şerif Neccar'ın sadakatini kaybetmemek için Victoria ile evlenmesini sağlayacağı sözünü vermiştir. Ancak Victoria'nın bu evliliğe sıcak bakmayacağına emindir. Ve bir oyun oynar. Mehmetçik Kut’ül Amare yeni fragman geldi mi? İşte dizinin son bölüm özeti ve izleme linki…

MEHMETÇİK KUT’ÜL AMARE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Victoria'yı ihbar ederek Üsküplü'nün ellerine teslim edince Şerif Neccar çıldırır. Türklere olan düşmanlığı ve Cox'a olan sadakati katlanmıştır. Ancak Üsküplü Ali, bu ihbarın altında bir oyun olduğunu anlamıştır. Üsküplü şüphesini paylaşınca şoke olan Victoria, Cox'un kendisini ihbar ettiğine inananacak mıdır?

Kendisine verilen emri sorgulayan ve Şuaybe mevkii yerine Ahvaz yakınlarına kadar giderek, İngiliz devriyesini yok eden Üsküplü, Yüzbaşı Şefik'e açıklama yapmak zorundadır. Amacı düşman birliklerini parça parça yok etmek olan Üsküplü'nün planı istediği gibi gidecek midir?

Yüzbaşı Şefik'in emirlerine uymayan Üsküplü'yü nasıl bir sonuç bekliyor? Bu hamlesinin İngiliz karargahına yansımaları neler olacak? Harekat planı için bilgi toplayan düşman istihkam birliği amacına ulaşabilecek mi? Victoria ile ilgili Cox'u bekleyen büyük sürpriz ne?

Mehmetçik Kut’ül Amare yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KUT’ÜL AMARE YENİ FRAGMAN

KUT’ÜL AMARE SON BÖLÜM