Melis Babadağ kimdir? Melis Babadağ nereli ve kaç yaşında?

Melis Babadağ, 1984 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Aile Saadeti dizisi ile yaşayan Melis Babadağ hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Melis Babadağ nereli ve kaç yaşında?

Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Elçin karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve tanınmaya başlayan Melis Babadağ hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Melis Babadağ kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MELİS BABADAĞ KİMDİR?

Melis Babadağ, 17 Ocak 1984 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. 2002 yılından itibaren reklam oyunculuğu yapan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan oyuncu ilk oyunculuk deneyimini ise 2009 yılında yayınlanan Aile Saadeti adlı dizide hayat verdiği Didar karakteriyle yaşamıştır.

2011 – 2013 yılları arasında “Pis Yedili” adlı dizide Elçin karakterini canlandıran ve tanınmaya başlayan Melis Babadağ, son olarak 2019 yılında yayınlanan Aykut Enişte adlı sinema filminde rol almıştır. Melis Babadağ, 1.67 metre boyunda ve Oğlak burcudur.

Melis Babadağ'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aykut Enişte (Gülşah) (Sinema Filmi)

2016 – Oğlan Bizim Kız Bizim (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 – Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

2014 – Yeşil Deniz (Zümrüt) (TV Dizisi)

2014 – Mihrap Yerinde (Pelin (Mihrap’ın Kızı)) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Pis Yedili (Elçin) (TV Dizisi)

2011 – Beni Unutma (Sevda)(Sinema Filmi)

2009 – İncir Reçeli (Duygu)(Kısa Film)

2010 – Geniş Aile (Şevval) (TV Dizisi)

2009 – Cam Kırıkları (Emine) (TV Dizisi)

2009 – Aile Saadeti (Didar) (TV Dizisi)