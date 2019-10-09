Meltem Miraloğlu, babam dediği adamla evlenmiş!

Yabancı dil eğitimi görmek için gittiği Amerika’da bu evliliği gerçekleştiren Miraloğlu’nun bu sürpriz kararı ailesinden ve sevenlerinden habersiz bir şekilde aldığı sonradan ortaya çıktı. Onur Akay tarafından duyurulan evlilik haberinin büyük ses getirmesinin ardından akıllara Miraloğlu’nun bundan sekiz yıl evvel canlandırdığı çocuk gelin rolü geldi. Meltem Miraloğlu yıllar önce oynadığı bu rolde kendisinden yaşça çok büyük bir adamla zorla evlendiriliyordu. 80 yaşındaki Patrick adlı adamla evlenen Meltem Miraloğlu’nun evliliğinin perde arkası da son derece ilginç… 2. Sayfa programına canlı yayınla bağlanan Onur Akay sürpriz evlilikle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

“Meltem eşi Patrick’e önce babam dedi, sonrasında ise evlendi ve ona kocam demeye başladı. Meltem Miraloğlu Amerika’da yaşamayı ve Green Card sahibi olmayı her şeyden çok istiyordu. Bu hayalini gerçekleştirmek adına para biriktirerek Amerika’ya gitti. Burada New Jersey’e yerleşmiş ancak bir süre sonra parası bitince tek odalı bir evde yaşamaya başlamış ve para kazanmak için de bir restoranda garsonluk yapmaya başlamış. Orada Türk bir erkekle tanışmış ancak adam kıskanç biri olduğu için anlaşamamışlar, adam ona şiddet uygulamış hatta burnunu kırmış.

Sonrasında benimle birlikte çalışan bir arkadaşım onu Chicago İllinois’e yanına almış ve orada Patrick’le (eşi) tanışmış. Öğretmen emeklisi varlıklı bir adam olan Patrick onun bu haline acımış ve onu evlatlık almış. Hatta oğlunu arayarak bir kız kardeşin oldu bile demiş… Ancak sonrasında ikili arasında samimiyet artınca adam Meltem’den hoşlanmaya başlamış ve sonrasında evlilik teklif etmiş. Komşuları onların bu ilişkisine onay vermese de ikili bundan 10 gün önce nikah masasına oturmuş. Meltem’in Amerika vatandaşı olma isteği öylesine fazlaymış ki duyduğuma göre sevgilisinden şiddet gördüğü için açılan kamu davasında hakime ‘dayak yediğim için Green Card alabilir miyim?’ diye sormuş. Yakın çevresine de neredeyse 24 saat Amerika’da kalmak istediğini söylüyormuş.”

MELTEM MİRALOĞLU YAPTIĞI EVLİLİKLE İLGİLİ OLARAK ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Yaş farkı sorun değil onun genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil, çok romantik bir evlilik teklifinde bulundu ve buna hayır diyecek kadın tanımıyorum”