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Menajerimi Ara dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! Menajerimi Ara ne zaman başlayacak?
Menajerimi Ara dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! Menajerimi Ara ne zaman başlayacak?
Birçok ülkede "Call My Agent" adıyla yayınlanan dizinin Türkiye uyarlaması olan 'Menajerimi Ara'nın ilk tanıtımı yapıldı. Ay Yapım imzalı projede Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Canan Ergüder,Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Fatih Artman gibi oyuncular yer alıyor. Peki Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlayacak? İşte Menajerimi Ara'nın ilk tanıtım videosu...
Magazin 20 Temmuz 2020 - 20:38

Star Tv’nin yeni dizisi Menajerimi Ara için geri sayım başladı. İlk tanıtımı bugün yayınlanan Menajerimi Ara, dünya çapında büyük ilgi gören Call My Agent isimli diziden uyarlanıyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Menajerimi Ara dizisi Yelda Eroğlu’nun kaleminden çıkarken, yöntemen koltuğunda Ali Bilgin yer alacak. İşte Menajerimi Ara’nın ilk tanıtımı…

MENAJERİMİ ARA İLK TANITIMI YAYINLANDI

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent' isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv'de başlayacak. ‘Ay Yapım' imzalı proje; bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatacak.

Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini, daha önce Star Tv ekranlarında fırtınalar estiren Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.

DİZİNİN KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yakında Star Tv’de başlayacak Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor.  Dizide Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Canan Ergüder,Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Fatih Artman gibi isimler rol alacak.

 

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