Meral Kaplan: Ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın

Oyuncu Meral Kaplan ile 4 yıldır karşılıklı boşanma davaları devam eden iş insanı Erhan Kanioğlu dün boşanırken, çiftin 6 yaşındaki kızının velayeti babaya verildi. Kararın ardından çocuğunun velayeti kendisinden alınan Meral Kaplan gözyaşlarına boğulmuştu.

“BENİMLE BAŞA ÇIKAMAZSIN’ DİYORDU”

Kızının velayetinin babasına verilmesinin ardından çok üzgün olduğunu ifade eden oyuncu aplan, şöyle konuştu:

“Velayeti alacağını zaten bana söylüyordu. ‘Ben onu bir şekilde alacağım, benimle başa çıkmazsın’ diyordu yani oyun oynuyor sanki, ben anlamıyorum. Böyle bir şey mümkün değil diye düşündüm. İnanamadım. ‘Neye dayanak veriyorsunuz?’ dedim. Büyük bir kindarlık var. Bizim birlik olup çocuğumuzun psikolojisiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Ne zaman isterse hep babasındaydı. Sadece ‘Bana haber verin’ diyordum, haberim olmadan okuldan alıyor götürüyordu. Bulamıyordum polislere gidiyordum, artık bıktılar. Benim gözümde ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın, hiçbir farkı yok” dedi.

“İTİRAZ EDECEĞİZ”

Avukat Dilek Şahbaz da “Uydurma tanıklar oluşturuldu, bu tanıklar görgüden bilgiden uzak tamamen baskı ve zorlamalarla beyanlarda bulundu. Bunlara dayanarak sayın mahkeme bizim açmış olduğumuz davanın reddine, karşı tarafın davasının kabulüne karar verdi ve bu davada müvekkilimizi ağır kusurlu olarak ilan etti. Ağır kusurlu olduğu için yoksulluk nafakasını kaldırdı, çocuğun geçici ve kesin velayetinin babaya verilmesi yönünde karar verdi. Yerel mahkemenin kararı usul ve yasaya aykırı, bizi en çok üzen karar, müşterek çocuğun velayetiyle ilgili, çocuk çok küçük, annesiyle uyuyor. Yerel mahkeme nasıl böyle bir karar verdi bizler de şoktayız. Kız çocuğu, annenin bakım ve şefkatine ihtiyacı var. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra itiraz edeceğiz” diye konuştu. (İHA)

