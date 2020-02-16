Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Öcal’ın hayatı…

Bu ay içerisinde başlayacak Survivor isimli yarışmaya katılacağı açıklanan Mert Öcal, internette aranmaya başladı. Manken Mert Öcal’ın hayatı hakkındaki bilgileri haberimizden görebilir ve detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Mert Öcal’ın biyografisi...

Dizi oyuncusu olarak tanınan ve modellik geçmişi de bulunan Mert Öcal’ın hayatı merak ediliyor. Survivor isimli yarışmaya katılacağı açıklanan Mert Öcal, internette aranmaya başladı. Manken Mert Öcal'ın hayatı hakkındaki bilgileri haberimizden görebilir ve detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Mert Öcal'ın biyografisi…

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal 29 Eylül 1982 İstanbul doğumlu Türk manken ve oyuncudur. “Best Model of Turkey” seçildikten sonra 2004 “Best Model of The World” yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer alacağı açıklandı.