Merve Boluğur sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

Karantina döneminde aldığı kararları normalleşme sonrasında erteleme yoluna giden oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımı ile yeni bir aşka yelken açtığını gösterdi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğinin sona ermesinin ardından aşk hayatına uzun bir süre ara veren Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle paylaştığı ilk fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

Oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015’te evlenmiş, çift iki yıl sonra boşanmıştı. Uzun bir süredir aşk hayatında yalnız olan Merve Boluğur, Instagram’dan paylaştığı aşk fotoğrafıyla dikkat çekti.

Güzel oyuncu, sevgilisinin alnını öptüğü anları kalp emojisiyle Instagram’dan paylaştı.

Boluğur’un gizemli sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu.