Metin Uca’dan sosyal medyayı sallayan ‘TAMAM’ tweeti!

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Sosyal medyada #TAMAM etiketi dünyada trend topik listesinde zirveye yerleşti. Erdoğan’ın AKP Grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasını yapmasının ardından ünlü isimler bir bir ‘TAMAM’ demeye başladı.

Metin Uca, attığı tweetle Erdoğan’ın söylediği sözler için önce ‘ Tamam vallahi billahi tamam’ dedi daha sonra attığı tweete ise Atatürk posterinin önünde poz vererek ‘ T A M A M ‘ dedi.

İşte o tweetler:

Tamam vallahi billahi tamam #tamam — Metin Uca (@MetinUca) 8 Mayıs 2018