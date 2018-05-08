Metin Uca’dan sosyal medyayı sallayan ‘TAMAM’ tweeti!
Sosyal medyada #TAMAM etiketi dünyada trend topik listesinde zirveye yerleşti. Erdoğan’ın AKP Grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasını yapmasının ardından ünlü isimler bir bir ‘TAMAM’ demeye başladı.
Metin Uca, attığı tweetle Erdoğan’ın söylediği sözler için önce ‘ Tamam vallahi billahi tamam’ dedi daha sonra attığı tweete ise Atatürk posterinin önünde poz vererek ‘ T A M A M ‘ dedi.
İşte o tweetler:
Tamam vallahi billahi tamam #tamam
— Metin Uca (@MetinUca) 8 Mayıs 2018
T AM A M