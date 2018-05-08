Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Metin Uca’dan sosyal medyayı sallayan ‘TAMAM’ tweeti!
Metin Uca’dan sosyal medyayı sallayan ‘TAMAM’ tweeti!
Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medyada başlayan 'TAMAM' fırtınası hakkında Metin Uca bakın neler söyledi?
Magazin 8 Mayıs 2018 - 18:42

Sosyal medyada #TAMAM etiketi dünyada trend topik listesinde zirveye yerleşti. Erdoğan’ın AKP Grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasını yapmasının ardından ünlü isimler bir bir ‘TAMAM’ demeye başladı.

Metin Uca, attığı tweetle Erdoğan’ın söylediği sözler için önce ‘ Tamam vallahi billahi tamam’ dedi daha sonra attığı tweete ise Atatürk posterinin önünde poz vererek ‘ T A M A M ‘ dedi.

İşte o tweetler:

Etiketler