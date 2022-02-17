Mihriban Hurmacı hem şiddet gördü hem zorlama hapsi aldı

Futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı hakkında karşılıklı şiddet suçundan hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasının ardından Mihriban Hurmacı’nın avukatı Serkan Toper açıklama yaptı. Toper, “Müvekkilim hem şiddet gördü hem de 3 gün zorlama hapis cezası aldı. Verilen zorlama hapsi ülkemizde kadına şiddetle mücadele noktasındaki farkındalık ve mücadelede, hepimizin umutlarını ve direncini düşürdü” dedi.

Hayati ARIGAN

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İddianamede Özer Hurmacı hakkında ‘yaralama’, ‘tehdit’ suçlarından 3 buçuk yıla kadar hapis ile cezalandırılması, Mihriban Hurmacı'nın ise ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçundan 5 buçuk yıla kadar cezalandırılması istenmişti. Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı’nın kendisine karşı aldığı koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Hurmacı’nın itirazı kabul edilmediği takdirde 3 gün cezaevine girmesi söz konusu.

Mihriban Hurmacı’nın avukatı Serkan Toper, Mihriban Hurmacı ile şiddet gösteren Özer Hurmacı hakkında düzenlenen iddianamede şiddet gösteren kişi hakkında istenen ceza, mağdur kişi hakkında istenen cezadan daha az olmasının üstüne Mihriban Hurmacıya bir de koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsinin verildiğini belirtti.

“ÖZER HURMACI YASATI KÖTÜYE KULLANDI”

Mihriban Hurmacı'nın ağır bir şiddetin muhatabı olduğu ve şiddet gördüğü fotoğrafların basına yansıdığını belirten Serkan Toper,bu eylemini bastırmak adına Özer Hurmacı'nın 6284 sayılı yasayı kötüye kullanarak, bir koruma kararı aldırdığını belirtti. Koruma kararına itiraz süresi geçmeden, şiddet gösterenin bir milli futbolcu olması sebebiyle, haber değeri taşıyan konu kapsamında müvekkilinin olayı anlattığını belirten Toper, “Gördüğü şiddeti kamuoyuyla paylaştı. Bu karara aykırılık olduğu gerekçesiyle müvekkilim hakkında zorlama hapsi kararı verildi. ‘Gördüğün şiddet sana yetmemiş, bir de git 3 gün hapis yat’ denilen bir karara ilk defa şahit olduk. Türkiye’de kadına şiddetle mücadele noktasındaki farkındalık ve mücadele, hepimizin umutlarını ve direncini düşürdü” dedi.

“SAHİPSİZ KALDI”

Üç günlük zorlama hapsine itiraz ettiğini belirten Toper, “Almanya’dan Türkiye’ye gelmiş, sevdiği ve güvendiği eşinden başka kimsesi olmayan, bir noktada sahipsiz bir kadının hem eşinden şiddet görüp hem de hapsi girmeyle karşı karşıya kalmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

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