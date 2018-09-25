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Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı Miss Turkey 2018 yarışmasını Şevval Şahin kazandı. Şahin'in sevgilisi sosyal medyada gündem oldu
Magazin 25 Eylül 2018 - 13:07

Şevval Şahin’in Miss Turkey World 2018 olduğu yarışmada Tara Madelein De Vries Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçildi. Roda Irmak Kalkan Miss Turkey Supranational 2018 güzeli oldu. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisi. 1,82 boyundaki Şevval Şahin’in instagram paylaşımları da bir hayli fazla…

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Genç kızın hesabını takibe alanlar aynı zamanda büyük de bir şaşkınlık yaşadı.

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Şimdilerde herkesin merak ettiği Şevval Şahin’in aynı üniversitede okuduğu erkek arkadaşıyla birlikte Instagram’da paylaştığı fotoğraflar dikkatlerden kaçmadı.

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Erkek arkadaşı Syed Amir-Ali Kirmani ile olan fotoğraflarının yanına kalp emojisi koyup ‘geleceğim’ notunu düşen Şevval Şahin, böylelikle Türk erkeklerinin hayallerini yıkmış oldu.

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