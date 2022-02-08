Murat Boz: Zamlar nefes aldırmaz oldu

Popçu Murat Boz, sosyal medya hesabından "Akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu" diyerek faturalara gelen zamlara tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elektrik ve doğalgaza gelen zamların ardından ünlü isimler de peş peşe faturalarını paylaşıp isyan etmeye devam ediyor.

Genco Erkal, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Cem Yılmaz,, Seray Sever, Yeşim Salkım, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur ve İdo Tatlıses’ten sonra bir tepki de popçu Murat Boz’dan geldi.

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Murat Boz, önce “Zamlar geri alsın” dedi. Sonra da yeni bir paylaşım daha yaparak “Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara” ifadelerini kullandı.





İlginizi Çekebilir Mahsun Kırmızıgül'den zamlara türkülü tepki: Bunların hiçbiri doymak bilmez

İlginizi Çekebilir Ruh sağlığımız bozuldu bütçeye ek yük geldi

İlginizi Çekebilir Genco Erkal: Zamlar iktidarınızın sonu olacak