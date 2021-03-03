Murat Yıldırım’ın isyanı: Hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti

Murat Yıldırım, ‘Ramo’ dizisindeki partneri Esra Bilgiç ile yakıştıran hayranlarının eşi Iman Elbani’ye hakaret etmelerine sosyal medya hesabından isyan etti.

Yıldırım, Instastory’de yayınladığı gönderide bazı fanlarına, “Normalde sosyal medyayı fazla takip etmediğimi siz de bilirsiniz ama bu benim dahi rahatsız olacağım boyutlara geldiği için yazıyorum” sözleriyle seslendi.

41 yaşındaki oyuncu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

* ‘Rambel’ adı altında eşime hakaretler yağdıran, bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti. Bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada Esra’yı önerdi ve kimyamızın uyacağını söyledi. Benim de kanal ve yapıma iletmem sonucunda eşimin haklı olduğunu gördük.

* Bu bir dizi ve en profesyonel halimizle duruşumuza da devam edeceğiz. Bunları yazdım, belki içinde biraz öğretici bir şeyler bulursunuz diye. ‘Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir.’ Bu durumdan ne ben mutluyum, ne de Esra ki, sizi daha önce uyardı. Umarım sonlanır, sağlıcakla…

Murat Yıldırım ile Londra’da tanıştığı 2008 Fas Güzeli Iman Elbani 2016’da İstanbul’da evlenmişti.