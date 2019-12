Mustafa Avkıran kimdir? Mustafa Avkıran nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Barbaros Karakaya karakterini canlandıran Mustafa Avkıran hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mustafa Avkıran kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Mustafa Avkıran, 1963 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamış bu arada Yüksek Lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 1987 yılında Ateşten Günler dizisi ile yaşayan Mustafa Avkıran; Kaçak, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Yılan Hikayesi gibi birçok projede yer almıştır.

1993 yılında kendisi gibi tiyatrocu Övül Avkıran ile evlenmiş ve bu evliliğinden Alaz isminde bir oğlu vardır.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Barbaros karakterine hayat veren Mustafa Avkıran, 1.71 metre boyunda ve 80 kilodur.

Mustafa Avkıran’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (Barbaros) (TV Dizisi)

2017-2018 – Yeni Gelin (Kalender Ağa) (TV Dizisi)

2016-2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tahir Ağa) (TV Dizisi)

2016 – Kaçış (Sadık) (Sinema Filmi)

2015 – Filinta “Bin Yılın Şafağında” (Davut Paşa) (TV Dizisi)

2015 – Delibal (Füsunun Babası) (Sinema Filmi)

2014 – Sevdam Alabora (Ali Hikmet) (TV Dizisi)

2013 – Yol Ayrımı: Hadi Baba Gene Yap (Davut) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Kaçak (İsmet Ali) (TV Dizisi)

2011-2012 – Kuzey Güney (Sami) (TV Dizisi)

2011 – Karakol – Herkes Adalet İster (Metin) (TV Dizisi)

2010 – Av Mevsimi (Müslüm) (Sinema Filmi)

2008-2010 – Yaprak Dökümü (Mithat) (TV Dizisi)

2007 – Mutluluk (Ali Rıza) (Sinema Filmi)

2006-2007 – Ezo Gelin (Bilal Ağa) (TV Dizisi)

2005 – Köpek (Reşat) (TV Dizisi)

2005 – Kayıt Dışı (Ercan) (TV Dizisi)

2004 – Beni Bekledinse (Cemil) (TV Filmi)

2002 – Kınalı Kar (Cabbar Ağa) (TV Dizisi)

2001 – The Only Journey of His Life (Sinema Filmi)

2001 – Pencereden Kar GeliyorPencereden Kar Geliyor (TV Filmi)

2000 – Kurşun Kalem (TV Dizisi)

1999-2001 – Yılan Hikayesi (Hamit) (TV Dizisi)

1999 – Köstebek (2) (Kahya) (TV Dizisi)

1999 – Kurtlar Sofrası (TV Dizisi)

1998 – Kayıkçı (Sinema Filmi)

1996 – İstanbul Kanatlarımın Altında (Sinema Filmi)

1995 – Sokaktaki Adam (Yakup) (Sinema Filmi)

1994 – Zontellektüel Abdullah (TV Dizisi)

1991 – Yalnızlar (Dilsiz Musa) (TV Dizisi)

1989 – Ayaşlı ve Kiracıları (TV Dizisi)

1987 – Ateşten Günler (Salim) (TV Dizisi)