Nefes Nefese konusu ne? Nefese Nefese dizisinde kim kimdir?

Nefes Nefese konusu ne? Nefese Nefese dizisinde kim kimdir?

Nefes Nefese yayın hayatına geçen hafta başlamış ve dizi severlerin radarına girmeyi başararak reytinglerde birinci olmuştu. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı, Şebnem Hassanisoughi, Gülçin Santırcıoğlu, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Macit Sonkan, Zeyno Eracar, Nik Xheliau, Deniz Hamzaoğlu, Sever Avcı, Hülya Duyar, İpek Ayaz Kortunç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı kadrosuyla da dikkat çeken Nefes Nefese dizisi yeni sezonun şimdiden favorilerinden biri.

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Nefes Nefese geçen hafta birinci bölümü ile Star TV’de yayınlandı.Dizi, ilk bölümü ile tüm kategorilerinde birinci oldu. Tüm Kişiler kategorisinde 3,70 izlenme oranı ve 14,07 izlenme payı, AB kategorisinde 4,58 izlenme oranı ve 18,10 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 4,10 izlenme oranı ve 16,02 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu. Nefese Nefese dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Nefese Nefese konusu ne? İşte dizi hakkında bilinmesi gereken bütün ayrıntılar…

NEFES NEFESE DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

İnsan hiç görmediği annesini görebilmek için en çok neyi göze alır? Rüya Kıran (Melisa Şenolsun) o sabah Berlin’deki evinden Suriye’ye doğru yola çıktığında ölümü çoktan göze almıştır.

Aynı sabah, “bir daha dönmem,” diyerek ailesini terk eden Yusuf Alacan’ın (Şükrü Özyıldız) altı yıl sonra ilk kez Antakya’ya, baba evine döneceği gündür.

Yine o gün, Yusufların arazisinden Suriye’ye geçmeye çalışan kaçak bir konvoy yakalanmış, Mit görevlisi Selma Çelik (Şebnem Hassanisoughi) Atmaca lakaplı uluslararası büyük bir kaçakçının peşine düşmüştür.

O akşam Yusuf ve Rüya’nın yolları Suriye sınırında çakışır.

Rüya karşıya geçebilmek için Boran’la (Nik Xhelilaj) buluşmaya, Yusuf ise arazideki sorun yüzünden kaçırılan babasını kurtarmaya gelmiştir.

Yusuf’un tetiği çekmesiyle birlikte kıyamet kopar. Boran Yusuf’un babasını, Yusuf ise babasına karşılık Rüya’yı rehin alır.

İkisinin de bilmediği, konvoyun sahibi Atmaca lakaplı uluslararası kaçakçının, Berlin’de çok sevilen bir lokantacı olan Rüya’nın babası Ayaz Kıran (Uğur Yücel) olduğudur.