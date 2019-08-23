Nihat Altınkaya kimdir? Nihat Altınkaya nereli ve kaç yaşında?

Nihat Altınkaya, 1979 doğumludur. Dizi oyunculuğuna ilk kez Binbir Gece isimli dizi ile başlayan Nihat Altınkaya hakkında merak edilenler haberimizde... Nihat Altınkaya nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol alan Nihat Altınkaya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nihat Altınkaya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Nihat Alptuğ Altınkaya’dır, aslen Rize’lidir. İlköğretim, ota ve lise eğitimini Karabük'te tamamlamış ardından Karabük Demir Çelik lisesi Voleybol takımı ile Emlak Bankası Spor Kulübünde voleybol oynamıştır.

Özellikle su sporlarına ilgi duyan Nihat Altınkaya, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi da olarak çalışmıştır. Daha sonra İstanbul'a taşınmış, buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almıştır. Fenerbahçe Boks Kulübü'nde sporculuk yapan Nihat Altınkaya, oyuncu olmaya karar verdiktan sonra da Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi almıştır.

Nihat Altınkaya, Aralık 2010 tarihinde İmre Altınkaya ile evlendi, Melek (d. 2012 ) ve Ayşe (d. Mayıs 2013) iki kızı vardır. Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde rol alan Nihat Altınkaya, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisinde rol almaktadır. Nihat Altınkaya, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Terazi burcudur.

Nihat Altınkaya’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2017 – Söz (Yarbay Erdem) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Levent) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2013 – Karadayı (Sinan Koca) (TV Dizisi)

2010 – En Mutlu Olduğum Yer (Kemal) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Unutulmaz (Aras) (TV Dizisi)

2009 – Turquaze (Ediz) (Sinema Filmi)

2009 – Kahramanlar (Mete) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgen (Tarık) (TV Filmi)

2009 – Yaprak Dökümü 4. Sezon (Levent Tuncel ) (TV Dizisi)

2008 – Dudaktan Kalbe (Umut Altuğ) (TV Dizisi)

2008 – Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2007 – Menekşe ile Halil (Semih) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ajan) (TV Dizisi)

2006 – Binbir Gece (TV Dizisi)