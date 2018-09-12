Nihat Doğan’a kendi kanalı bile inanmadı! ‘Ben de adam değilim’

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11 ve 16 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan, konuyla ilgili olarak açıklama yapmamış menajeri üzerinden kızların imza almak için Doğan’ın evine geldiğini açıklanmıştı. Kız çocuklarının annesi ise olayı ortaya çıkaran Kanal D mikrofonlarına böyle bir olayın neden Nihat Doğan’ın evinde gerçekleştiğini sorarak akıllarda soru işaretlerinin uyanmasına yol açmıştı. Nihat Doğan, bu gelişmelerin ardından Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programın kadrosundan çıkarıldı.

DOĞAN’DAN ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Nihat Doğan yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini sunuculuğunu yaptığı programda bozmuş ve akıllara zarar bir açıklamada bulunmuştu. Açıklamasını programın sonuna saklayan Doğan uzun bir süre boyunca sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi davrandıktan sonra okuyanları isyan ettiren şu açıklamayı yapmıştı:

“Gayri milli medya ve sosyal medyadaki kırıntıları, uzantıları bir haber üzerinden hemen büyük bir linç kampanyasına dönüştürdüler işi. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Gözaltı mözaltı böyle şeyler yok. Konu zaten yargıya aksetmiş durumda. Ama şunu söylemek gerekirse bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Gerekli görülürse önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapıp konuya açıklık getiririz” dedi. Doğan, şöyle devam etti: “Milli bir adam istemezler, özellikle Türkiye’nin bölünmesi noktasında verilen yoğun bir saldırı devam eder ve gün geçtikte artarken, bizim de özellikle toplum refleksini dinamikleme noktasında çok önemli direniş hatlarından olduğumuzu herkes biliyor. Gerek 15 Temmuz’da, 17-25 Aralık’ta, her şeyde, demokrasinin ve milletin yanında durduğumuz için ve milleti de tetiklediğimiz için, mazlumların, fakirin, fukaranın, garibin, çoluğun çocuğun yanında durduğumuz için Nihat Doğan çok önemli bir simgedir. Nihat Doğan’a yıllarca saldırılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de budur. Nihat Doğan’ı yok ederlerse, diğer direniş hatlarını yok etmek kolaydır. Nihat Doğan bir misyondur, Anadolu’nun misyonudur, Anadolu insanıdır. Edirne’den Hakkari’ye kadar Nihat Doğan bu toplumun simgesidir.”

‘DİRENİŞ HATTI’ DEDİ KANALI BİLE İNANMADI

Nihat Doğan sunucularından biri olduğu programda böylesine esip gürledikten sadece birkaç saat sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak bir süre için içinde bulunduğu programdan uzaklaşacağını açıkladı. İşte, sonunda haberi yapanlara tehditler de bulunan o açıklama:

“Basında aleyhimize başlatılan karalama haberler ve amacı belli olmayan saldırılara karşı herhangi bir yanlış anlaşılmanın oluşmaması ve haklarımızın daha çok zayi edilmemesi ve bireyi olduğum beyaz tv ailesinin zarar görmemesi adına soruşturmanın devamı müddetince programlarımıza ara verdiğimizi saygılarımla bildiririm .Programımız boyunca yanımda olan gönüldaşlarıma sonsuz teşekkür sevgi saygı.Hakikatten yana olacaksan yalnız kalmayı göze alacaksın.merak etmeyin duasıyla varolmadığım itin köpeğin bedduasıyla ölmem.. ‘'Her karanlık gecenin bir sabahı vardır, her kışın baharı vardır.Karanlıkları aydınlığa çeviren,hüzünleri mutluluğa tahvil eden bir yüce güç bir yüce kudret vardır. Yusufu atıldığı kuyudan çıkaran bir güç vardır.Musayı Firavun'un Saray'ında yetiştirerek o saraya hakim kılan bir güç vardır. Allaha dayan saye sarıl,Hükmüne ram ol, yol varsa bilmiyorum başka çıkar yol.' Belki bugün Belki yarın puslu hava dağıldığında gerçekler ortaya çıktığında bu haberlere alet olan bu işe tetikçilik yapan kalemşörleri habercileri ağlatmazsam Ben de Adam değilim…”