Nur Fettahoğlu’ndan kafa karıştıran paylaşım

Oyuncu Nur Fettahoğlu, Serenay Sarıkaya ile sevgili olduğu konuşulan ve hatta geçen günlerde sarmaş dolaş görüntülenen işletmeci Umut Evirgen'le samimi bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İşletmeci Umut Evirgen’in bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçen günlerde geldi ve aşk belgelendi.

NUR FETTAHOĞLU AŞKINI MI İLAN ETTİ?

Ancak dün akşam oyuncu Nur Fettahoğlu’nun Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı. Fettahoğlu, Evirgen ile fotoğrafının altına “Sen hep aşkkkk’la” notunu düştü.

Evirgen de Fettahoğlu’nun paylaşımını kendi hesabından yayınladı.

Oyuncunun takipçilerinin fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojisi koymaları ‘yeni bir aşk mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

Nur Fettahoğlu 8 yıllık eşi ve kızının babası Levent Veziroğlu’ndan 2021 yılında boşanmıştı.