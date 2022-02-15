Nurseli İdiz’e mahkemeden kötü haber

Menajer Özgür Aras'ın kendisine bir televizyon programında hakaret ettiğini belirttiği oyuncu Nurseli İdiz hakkında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 bin lira değerinde açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Hayati ARIGAN

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Ayşegül Mermer tarafından sunulan dilekçede, Özgür Aras hakkında söylenen kötü sözler sebebiyle kişiliğinin zarar gördüğü belirtildi.

Dilekçede “Nurseli İdiz’in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras’ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras’a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” denilmişti.

Nurseli İdiz ise asıl kendisinin hedef alındığını, açıklamalarının ise eleştiri niteliğinde olduğunu söyleyerek davanın reddini istemişti.

“İNŞALLAH ÖLÜRLER”

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçen günlerde görülen davada Deniz Akkaya tanık olarak dinlenmişti. Akkaya, “Nurseli Hanım Özgür’ün annesi, teyzesi ve anneannesinin kanser hastası olduğunu biliyordu. Onlar için ‘İnşallah bir an önce ölürler’ dedi. Nurseli Hanım’ın Özgür’ün ailesi hakkında söylediklerinden kısa bir süre sonra annesi, teyzesi ve anneannesi vefat etti. Bu olayların akabinde televizyon programında Nurseli Hanım’dan bahsederken ‘görsem ümüğünü sıkmak isterim’ sözünü sarfetmişti” demişti.



ARAS TAZMİNATI KAZANDI

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Özgür Aras’ın avukatı Ayşegül Mermer, “Tarafların ekonomik durumları göz önüne alınarak, manevi tazminat talebimizin kabul edilmesine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, Nurseli İdiz’in Özgür Aras’a yasal faiziyle 4 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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