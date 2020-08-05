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Paris Jackson 2 yıllık ilişkisini bitirdi
Paris Jackson 2 yıllık ilişkisini bitirdi
ABD'li ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, 2 yıldır birlikte olduğu müzisyen Gabriel Glenn'le olan ilişkisini noktaladı.
Sozcu.com.tr
Magazin 5 Ağustos 2020 - 14:58

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, özel hayatıyla ilgili gündeme gelmeye devam ediyor.

TMZ’nin haberine göre 22 yaşındaki Jackson, 2 yıldır beraber olduğu müzisyen Gabriel Glenn’den ayrıldı. İkiliye yakın kaynaklara göre ayrılık kararını dile döken Jackson oldu.

Paris Jackson.

Müzik kariyerine odaklanmak istediği belirtilen Jackson’ın, Glenn’le arkadaş kalmaya karar verdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Glenn'le birlikte bir Facebook yayınına katılan Paris, hayranlarını şaşırtan itiraflarda bulunmuştu.

Kendisini eşcinsel olarak tanımlayan Paris, Gabriel'le olan ilişkisine dair, “Bir erkekle birlikte olabileceğimi düşünmezdim. Bir kadınla evleneceğimi düşünürdüm. Erkeklerden daha çok kadınlarla çıktım” demişti.

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