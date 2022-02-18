Paul McCartney evini 8,5 milyon dolara sattı

Eski Beatles üyesi Paul McCartney ve eşi Nancy Shevell, 2015 yılında Fifth Avenue çatı katını 15.5 milyon dolara satın almıştı ancak yaklaşık yüzde 45 zarar ederek evlerini 8,5 milyon dolara sattılar.

Sozcu.com.tr

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79 yaşındaki McCartney ve 62 yaşındaki Shevell, daireyi 15,5 milyon dolara satın almışlardı. Ünlü çift, geçen haziran ayında 12 milyon dolara evi satışa çıkardı, ancak eylül ayında fiyatı 10,5 milyon dolara düşürdüler.

Dubleks, 1045 Fifth Avenue’de Central Park’a bakan bronz cam bir apartmanda yer alıyor. Ev satış listesinde “mimarınızın benzersiz bir özel konut yaratması için hazır” olarak tanımlandı.

Daire, bir zamanlar binanın orijinal geliştiricisi olan Manny Duell’in eviydi. Yapıyı 1967 yılında inşa eden Duell, daireyi eşine hediye etti. McCartney ve Shevell, daireyi Duell’in çocuklarından satın aldı.

Sotheby’s International Realty’den Serena Boardman satıcıları temsil etti. Douglas Elliman’dan CB Whyte alıcıyı temsil etti. Her iki danışman da satışla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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