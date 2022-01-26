Pelin Akil corona virüsüne yakalandı

Geçen günlerde mayoyla karın üzerine atladığı anları paylaşan oyuncu Pelin Akil, corona virüsüne yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyuran iki çocuk annesi oyuncu, "Umarım kızlarıma bir şey olmaz" dedi.

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Kendall Jenner’ın kardaki bikinili pozlarının ardından oyuncu Pelin Akil de geçen gün mayoyla şov yapmıştı. Evinin bahçesine çıkan Akil, soğuk havaya aldırış etmeden kendisini karın içine bırakmıştı.

O anları “Uzun zamandır yapmak istediğim şeydi. Meydan okuma mı zatürre mi?” notuyla paylaşan Pelin Akil, Instagram hesabından kötü haberi verdi.

Dün rahatsızlanınca hastaneye gidip test yaptıran oyuncu, corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

İkiz kızları bulunan oyuncu, “Biraz önce ben de elendim dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızlarıma bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.

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